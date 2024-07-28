Ваганова (Lepp) Элла Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1938
Дата смерти28.07.2024
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1938
Отец: Lepp Димитрий
Мать: Lepp Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.10.1963
Сын: Kirt (Ваганов) Владимир Михайлович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
07.03.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ваганов Михаил Герасимович
Смерть
28.07.2024
Тарту, Tartu linn, Tartu maakond