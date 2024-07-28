Ваганова (Lepp) Элла Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ваганова (Lepp) Элла Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1938

Дата смерти

28.07.2024

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1930 г.р.

Дети

1963 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

IL
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Место
Комментарий
Рождение
14.04.1938

Отец: Lepp Димитрий

Мать: Lepp Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ваганов Михаил Герасимович

Рождение ребёнка
22.10.1963

Сын: Kirt (Ваганов) Владимир Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
07.03.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ваганов Михаил Герасимович

Смерть
28.07.2024
Тарту, Tartu linn, Tartu maakond

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