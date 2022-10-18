Заброда - Игнатьева Ольга Сергеевна
Место рождения
Дата рождения20.08.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1983
Бракосочетание
04.11.2011
Рождение ребёнка
27.01.2014
Дочь: Заброда София Сергеевна
Отец ребёнка: Заброда Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
13.04.2017
Сын: Заброда Дмитрий Сергеевич
Отец ребёнка: Заброда Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
03.12.2021
Сын: Заброда Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Заброда Сергей Васильевич