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Заброда - Игнатьева Ольга Сергеевна

Место рождения

Славгород, город Славгород, Алтайский край

Дата рождения

20.08.1983

Пол

Женский

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1983

Отец: Игнатьев Сергей Анатольевич

Мать: Мызникова Тамара Владимировна

Славгород, город Славгород, Алтайский край
Бракосочетание
04.11.2011

Муж: Заброда Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
27.01.2014

Дочь: Заброда София Сергеевна

Отец ребёнка: Заброда Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
13.04.2017

Сын: Заброда Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Заброда Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
03.12.2021

Сын: Заброда Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Заброда Сергей Васильевич

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