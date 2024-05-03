Павел Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПавел

Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова (Скибина) Ирина Павловна

Мать ребёнка: Елизавета

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пилогея

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: не указана

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