Павел
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова (Скибина) Ирина Павловна
Мать ребёнка: Елизавета
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пилогея
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: не указана