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Боряков Дмитрий Иванович

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Место рождения

Кузьминка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

29.02.1928

Дата смерти

08.01.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1928

Отец: Боряков Иван Дмитриевич

Мать: Борякова (Корнева) Матрёна Григорьевна

Кузьминка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борякова Людмила Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борякова Людмила Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борякова Людмила Семёновна

Рождение ребёнка
19.11.1952

Дочь: Ярмоленко (Борякова) Алла Дмитриевна

Мать ребёнка: Борякова Людмила Семёновна

Рождение ребёнка
18.09.1955

Сын: Боряков Виктор Дмитриевич

Мать ребёнка: Борякова Людмила Семёновна

Смерть
08.01.2009
Чернигов, Чернігівська область

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