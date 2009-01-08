Боряков Дмитрий Иванович
Место рождения
Дата рождения29.02.1928
Дата смерти08.01.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1928
Рождение ребёнка
19.11.1952
Дочь: Ярмоленко (Борякова) Алла Дмитриевна
Мать ребёнка: Борякова Людмила Семёновна
Рождение ребёнка
18.09.1955
Сын: Боряков Виктор Дмитриевич
Мать ребёнка: Борякова Людмила Семёновна
Смерть
08.01.2009
Чернигов, Чернігівська область