Созинова (Гусева) Валентина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСозинова (Гусева) Валентина Федоровна

Созинова (Гусева) Валентина Федоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1921 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1953 г.р.

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Гусев Федор

Мать: Надежда Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Созинов Михаил Георгиевич

Работа или профессия
Неизвестно
Бухгалтер
Рождение ребёнка
08.08.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Созинов Михаил Георгиевич

Рождение ребёнка
1953

Сын: Созинов Юрий

Отец ребёнка: Созинов Михаил Георгиевич

Смерть
1982

Мы используем куки для улучшения работы сайта.