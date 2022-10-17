Созинова (Гусева) Валентина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1922
Дата смерти1982
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Гусев Федор
Мать: Надежда Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Бухгалтер
Рождение ребёнка
08.08.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Созинов Михаил Георгиевич
Рождение ребёнка
1953
Сын: Созинов Юрий
Отец ребёнка: Созинов Михаил Георгиевич
Смерть
1982