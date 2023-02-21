Игонин Роман Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смерти1824
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1741
ГАПО ф.60 оп.4 дела 170 РС 1811г д.Маматовка Шехонского, Смольково Бахметьевой, Евлашево Цетнер
Рождение ребёнка
1766
Мать ребёнка: Игонина Елена
ГАПО ф.60 оп.4 дела 170 РС 1811г д.Маматовка Шехонского, Смольково Бахметьевой, Евлашево Цетнер
Рождение ребёнка
1774
Сын: Игонин Игнат Романов
Мать ребёнка: Игонина Елена
ГАПО ф.60 оп.4 дела 170 РС 1811г д.Маматовка Шехонского, Смольково Бахметьевой, Евлашево Цетнер
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Игонина Елена
ГАПО ф.60 оп.4 д. 292 РС 1834г с.Смольково Бахметьева и Миллер
Смерть
1824
ГАПО ф.60 оп.4 д. 292 РС 1834г с.Смольково Бахметьева и Миллер