Игонин Роман Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игонин Роман Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

1824

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1771 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

ГАПО ф.60 оп.4 дела 170 РС 1811г д.Маматовка Шехонского, Смольково Бахметьевой, Евлашево Цетнер
Рождение ребёнка
1766

Сын: Игонин Степан Романов

Мать ребёнка: Игонина Елена

ГАПО ф.60 оп.4 дела 170 РС 1811г д.Маматовка Шехонского, Смольково Бахметьевой, Евлашево Цетнер
Рождение ребёнка
1774

Сын: Игонин Игнат Романов

Мать ребёнка: Игонина Елена

ГАПО ф.60 оп.4 дела 170 РС 1811г д.Маматовка Шехонского, Смольково Бахметьевой, Евлашево Цетнер
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Игонина Елена

ГАПО ф.60 оп.4 д. 292 РС 1834г с.Смольково Бахметьева и Миллер
Смерть
1824
ГАПО ф.60 оп.4 д. 292 РС 1834г с.Смольково Бахметьева и Миллер
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