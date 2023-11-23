Никита Логинов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1698
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1698
Отец: не указан
Мать: не указана
Никита Логинович (1698 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Пономарь села Никольского Ошаниных Ростовского уезда. Жена его Евдокия Кирилловна (1695-?). Дети: Анна (1732-1788) Ирина, супру... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Кириллова
Рождение ребёнка
1741
Дочь: Ирина Никитина
Мать ребёнка: Евдокия Кириллова
Смерть
Неизвестно