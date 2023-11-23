Никита Логинов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никита Логинов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1698

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1695 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698

Отец: не указан

Мать: не указана

Никита Логинович (1698 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Пономарь села Никольского Ошаниных Ростовского уезда. Жена его Евдокия Кирилловна (1695-?). Дети: Анна (1732-1788) Ирина, супру... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Кириллова

Рождение ребёнка
1741

Дочь: Ирина Никитина

Мать ребёнка: Евдокия Кириллова

Смерть
Неизвестно

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