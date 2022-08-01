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Обухов Александр Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

1816

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Обухов Яков Нефедович

Мать: Обухова (Смердова) Евдокия Саввична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обухова (Вшивцева) Татьяна Герасимовна

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Параскева Александровна

Мать ребёнка: Обухова (Вшивцева) Татьяна Герасимовна

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Анна Александровна

Мать ребёнка: Обухова (Вшивцева) Татьяна Герасимовна

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Неонила Александровна

Мать ребёнка: Обухова (Вшивцева) Татьяна Герасимовна

Рождение ребёнка
1789

Сын: Обухов Родион Александрович

Мать ребёнка: Обухова (Вшивцева) Татьяна Герасимовна

Поповский малой Кумены, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Евдокия Александровна

Мать ребёнка: Обухова (Вшивцева) Татьяна Герасимовна

Смерть
1816
Похороны
Неизвестно

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