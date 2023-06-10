Никитина (Черкасова) Анна Трифоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина (Черкасова) Анна Трифоновна

Место рождения

Гнездилово, Рамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Черкасов Трифон

Мать: не указана

Гнездилово, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
28.09.1892

Муж: Никитин Семён Кириллович

Скляево, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.11.1898

Сын: Никитин Сергей Семёнович

Отец ребёнка: Никитин Семён Кириллович

Скляево, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Между 1900 и 1920

Дочь: (Никитина) Прасковья Семёновна

Отец ребёнка: Никитин Семён Кириллович

Рождение ребёнка
Между 1900 и 1920

Дочь: (Никитина) Татьяна Семёновна

Отец ребёнка: Никитин Семён Кириллович

Рождение ребёнка
Между 1900 и 1910

Сын: Никитин Михаил Семёнович

Отец ребёнка: Никитин Семён Кириллович

Рождение ребёнка
10.10.1903

Сын: Никитин Григорий Семёнович

Отец ребёнка: Никитин Семён Кириллович

Скляево, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.10.1911

Сын: Никитин Дмитрий Семёнович

Отец ребёнка: Никитин Семён Кириллович

Скляево, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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