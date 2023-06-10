Никитина (Черкасова) Анна Трифоновна
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Черкасов Трифон
Мать: не указана
Бракосочетание
28.09.1892
Рождение ребёнка
25.11.1898
Отец ребёнка: Никитин Семён Кириллович
Рождение ребёнка
Между 1900 и 1920
Дочь: (Никитина) Прасковья Семёновна
Отец ребёнка: Никитин Семён Кириллович
Рождение ребёнка
Между 1900 и 1920
Дочь: (Никитина) Татьяна Семёновна
Отец ребёнка: Никитин Семён Кириллович
Рождение ребёнка
Между 1900 и 1910
Отец ребёнка: Никитин Семён Кириллович
Рождение ребёнка
10.10.1903
Сын: Никитин Григорий Семёнович
Отец ребёнка: Никитин Семён Кириллович
Рождение ребёнка
21.10.1911
Сын: Никитин Дмитрий Семёнович
Отец ребёнка: Никитин Семён Кириллович
Смерть
Неизвестно