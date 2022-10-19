бар. Строганова (Загряжская) Мария Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдибар. Строганова (Загряжская) Мария Артемьевна

бар. Строганова (Загряжская) Мария Артемьевна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

25.03.1722

Дата смерти

08.04.1784

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1722

Отец: Zagryazhskij Artemij Grigorevich

Мать: Zagryazhskij (Baryatinskaya) Anastasiya Princess

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
1739

Муж: Строганов Александр Григорьевич

Перемышль, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1740

Дочь: (Isleneva) Sofya Aleksandrovna

Отец ребёнка: не указан

Перемышль, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
02.12.1748

Дочь: кн. Шаховская (бар. Строганова) Варвара Александровна

Отец ребёнка: Строганов Александр Григорьевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
08.04.1784

Мы используем куки для улучшения работы сайта.