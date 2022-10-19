бар. Строганова (Загряжская) Мария Артемьевна
Место рождения
Дата рождения25.03.1722
Дата смерти08.04.1784
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1722
Бракосочетание
1739
Рождение ребёнка
1740
Дочь: (Isleneva) Sofya Aleksandrovna
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
02.12.1748
Дочь: кн. Шаховская (бар. Строганова) Варвара Александровна
Отец ребёнка: Строганов Александр Григорьевич
Смерть
08.04.1784