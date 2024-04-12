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(Живаева) Мария Семеновна

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Место рождения

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

1885 г.р.

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Марясев Семен Архипович

Мать: Живаева Матрена Мироновна

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
После 1948

Муж: ?

На 1948 г. жила в семье родителей
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: ?

Место жительства
Неизвестно
Средняя Азия, СССР
Смерть
Неизвестно
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