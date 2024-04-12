(Живаева) Мария Семеновна
Место рождения
Дата рождения1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Марясев Семен Архипович
Бракосочетание
После 1948
Муж: ?
На 1948 г. жила в семье родителей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: ?
Место жительства
Неизвестно
Средняя Азия, СССР
Смерть
Неизвестно