Agafij 1789 — найти родственников по фамилии на Familio
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Agafij

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1787 г.р.

Дети

1814 г.р.
1817 г.р.
1823 г.р.
1825 г.р.
1834 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ibraev Ivan

Рождение ребёнка
1814

Сын: Ibraev Ivan

Отец ребёнка: Ibraev Ivan

Spiridonovka, Tataria, Russia
Рождение ребёнка
1817

Дочь: (Ibraev) Matrena

Отец ребёнка: Ibraev Ivan

Spiridonovka
Рождение ребёнка
1823

Дочь: (Ibraev) Katerina

Отец ребёнка: Ibraev Ivan

Spiridonovka
Рождение ребёнка
1825

Дочь: (Ibraev) Tatjana

Отец ребёнка: Ibraev Ivan

Spiridonovka
Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Ibraev) Anna

Отец ребёнка: Ibraev Ivan

Spiridonovka
Смерть
Неизвестно

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