Agafij
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ibraev Ivan
Рождение ребёнка
1814
Сын: Ibraev Ivan
Отец ребёнка: Ibraev Ivan
Spiridonovka, Tataria, Russia
Рождение ребёнка
1817
Дочь: (Ibraev) Matrena
Отец ребёнка: Ibraev Ivan
Spiridonovka
Рождение ребёнка
1823
Дочь: (Ibraev) Katerina
Отец ребёнка: Ibraev Ivan
Spiridonovka
Рождение ребёнка
1825
Дочь: (Ibraev) Tatjana
Отец ребёнка: Ibraev Ivan
Spiridonovka
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Ibraev) Anna
Отец ребёнка: Ibraev Ivan
Spiridonovka
Смерть
Неизвестно