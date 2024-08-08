Циммергакл (Милованова) Евгения Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Циммергакл (Милованова) Евгения Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Циммергакл) Мария Алойсовна

Отец ребёнка: Циммергакл Алоис Иосифович

Место жительства
Неизвестно
Кистенли-Богданово, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянская девица
Рождение ребёнка
25.10.1903

Сын: Циммергакл Александр Алойсович (Незаконнорожденный)

Отец ребёнка: Циммергакл Алоис Иосифович

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.06.1905

Сын: Циммергакл Владимир Алойсович

Отец ребёнка: Циммергакл Алоис Иосифович

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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