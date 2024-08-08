Циммергакл (Милованова) Евгения Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Циммергакл) Мария Алойсовна
Отец ребёнка: Циммергакл Алоис Иосифович
Место жительства
Неизвестно
Кистенли-Богданово, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянская девица
Рождение ребёнка
25.10.1903
Рождение ребёнка
04.06.1905
Сын: Циммергакл Владимир Алойсович
Отец ребёнка: Циммергакл Алоис Иосифович
Смерть
Неизвестно