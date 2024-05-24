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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Терентьева) Александра
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
18.12.1909
Сын: Терентьев Михаил Иванович
Отец ребёнка: не указан
Салехард, город Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ
Смерть
Неизвестно