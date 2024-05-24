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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ФВ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Терентьева) Александра

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
18.12.1909

Сын: Терентьев Михаил Иванович

Отец ребёнка: не указан

Салехард, город Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ
Смерть
Неизвестно

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