Любушкина (Аленина) Екатерина Кирсановна
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.10.1843
Рождение ребёнка
01.04.1845
Сын: Любушкин Никита Афанасьевич
Отец ребёнка: Любушкин Афанасий Кириллович
Рождение ребёнка
20.07.1857
Сын: Любушкин Семён Афанасьевич
Отец ребёнка: Любушкин Афанасий Кириллович
Смерть
Неизвестно