Любушкина (Аленина) Екатерина Кирсановна 1819 — найти родственников по фамилии на Familio
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Любушкина (Аленина) Екатерина Кирсановна

Место рождения

Моисеево, Уваровский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Моисеево, Уваровский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
10.10.1843

Муж: Любушкин Афанасий Кириллович

Рождение ребёнка
01.04.1845

Сын: Любушкин Никита Афанасьевич

Отец ребёнка: Любушкин Афанасий Кириллович

Нижнее Чуево, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
20.07.1857

Сын: Любушкин Семён Афанасьевич

Отец ребёнка: Любушкин Афанасий Кириллович

Нижнее Чуево, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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