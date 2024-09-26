Попов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопов Василий

Попов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гречкина (Попова) Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Попова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бардакова (Попова) Пелагия Васильевна

Мать ребёнка: Попова ?

Рождение ребёнка
12.07.1905

Сын: Попов Пётр Васильевич

Мать ребёнка: Попова ?

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.