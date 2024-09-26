Попов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гречкина (Попова) Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Попова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бардакова (Попова) Пелагия Васильевна
Мать ребёнка: Попова ?
Рождение ребёнка
12.07.1905
Мать ребёнка: Попова ?
Смерть
Неизвестно