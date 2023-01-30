Поспелов Дмитрий Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поспелов Дмитрий Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1915 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Суконщикова) Зоя Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Суконщикова) Зоя Алексеевна

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Суконщикова) Зоя Алексеевна

Смерть
1979

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