Петрова Олеся — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова Олеся

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.08.2002

Сын: Петров Евгений Александрович

Отец ребёнка: Петров Александр Евгеньевич

Рождение ребёнка
30.04.2006

Дочь: Петрова Наталья Александровна

Отец ребёнка: Петров Александр Евгеньевич

Рождение ребёнка
12.03.2008

Сын: Петров Илья Александрович

Отец ребёнка: Петров Александр Евгеньевич

Рождение ребёнка
05.05.2013

Дочь: Петрова Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Петров Александр Евгеньевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Александр Евгеньевич

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