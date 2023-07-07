Петрова Олеся
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.08.2002
Сын: Петров Евгений Александрович
Отец ребёнка: Петров Александр Евгеньевич
Рождение ребёнка
30.04.2006
Дочь: Петрова Наталья Александровна
Отец ребёнка: Петров Александр Евгеньевич
Рождение ребёнка
12.03.2008
Сын: Петров Илья Александрович
Отец ребёнка: Петров Александр Евгеньевич
Рождение ребёнка
05.05.2013
Дочь: Петрова Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Петров Александр Евгеньевич
Бракосочетание
Неизвестно