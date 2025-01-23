Алтынникова (Чернуха) Тамара 27.07.1946 — найти родственников по фамилии на Familio
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Алтынникова (Чернуха) Тамара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1946

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1946

Отец: Чернуха Алексей

Мать: Чернуха (Девинтейчик) Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алтынников Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Алтынникова) Анна

Отец ребёнка: Алтынников Александр

Рождение ребёнка
04.10.1966

Дочь: Лобова (Алтынникова) Инна

Отец ребёнка: Алтынников Александр

Рождение ребёнка
16.07.1984

Дочь: Квитко (Алтынникова) Ирина

Отец ребёнка: Алтынников Александр

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