Алтынникова (Чернуха) Тамара
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.07.1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1946
Отец: Чернуха Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алтынников Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Алтынникова) Анна
Отец ребёнка: Алтынников Александр
Рождение ребёнка
04.10.1966
Дочь: Лобова (Алтынникова) Инна
Отец ребёнка: Алтынников Александр
Рождение ребёнка
16.07.1984
Дочь: Квитко (Алтынникова) Ирина
Отец ребёнка: Алтынников Александр