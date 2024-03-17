Смыков Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смыков Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Место жительства
Неизвестно
Колывань, Курьинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
09.09.1892

Дочь: Ивачёва (Смыкова) Анна Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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