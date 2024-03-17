Смыков Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Место жительства
Неизвестно
Колывань, Курьинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
09.09.1892
Дочь: Ивачёва (Смыкова) Анна Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно