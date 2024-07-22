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Калашникова Ирина Михайловна

Место рождения

Новотроицкая, Изобильненский, Ставропольский край

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Новотроицкая, Изобильненский, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калашников Яков Иванович

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Калашникова Домна Яковлевна

Отец ребёнка: Калашников Яков Иванович

Новотроицкая, Изобильненский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1842

Сын: Калашников Фёдор Яковлевич

Отец ребёнка: Калашников Яков Иванович

Новотроицкая, Изобильненский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1844

Сын: Калашников Василий Яковлевич

Отец ребёнка: не указан

Новотроицкая, Изобильненский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1848

Сын: Калашников Давид Яковлевич

Отец ребёнка: Калашников Яков Иванович

Новотроицкая, Изобильненский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Калашникова Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Калашников Яков Иванович

Новотроицкая, Изобильненский, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно

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