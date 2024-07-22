Калашникова Ирина Михайловна
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Калашникова Домна Яковлевна
Отец ребёнка: Калашников Яков Иванович
Рождение ребёнка
1842
Сын: Калашников Фёдор Яковлевич
Отец ребёнка: Калашников Яков Иванович
Рождение ребёнка
1844
Сын: Калашников Василий Яковлевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1848
Сын: Калашников Давид Яковлевич
Отец ребёнка: Калашников Яков Иванович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Калашникова Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Калашников Яков Иванович
Смерть
Неизвестно