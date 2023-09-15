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(Шеромов) Елена Ивановна
(Шеромов) Елена Ивановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1833
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Шеромов Иван Аввакумович
1803 г.р.
Мать
(Шеромова) Варвара
1804 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВМ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец:
Шеромов Иван Аввакумович
Мать:
Варвара
Смерть
Неизвестно
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