Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1722

Дата смерти

Между 1753 и 1755

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Между 1714 и 1717 г.р.

Дети

Между 1734 и 1738 г.р.
Около 1743 г.р.
Около 1750 г.р.
Между 1753 и 1754 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1733 и 1738

Жена: Мавра Никитична

Михалково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1734 и 1738

Сын: Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Мавра Никитична

Михалково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1743

Дочь: Матрона Алексеевна

Мать ребёнка: Мавра Никитична

Михалково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1750

Дочь: Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Мавра Никитична

Михалково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1753 и 1754

Сын: Федор Алексеевич

Мать ребёнка: Мавра Никитична

Михалково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Между 1753 и 1755
Михалково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

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