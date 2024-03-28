Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1722
Дата смертиМежду 1753 и 1755
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1733 и 1738
Жена: Мавра Никитична
Рождение ребёнка
Между 1734 и 1738
Сын: Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Мавра Никитична
Рождение ребёнка
Около 1743
Дочь: Матрона Алексеевна
Мать ребёнка: Мавра Никитична
Рождение ребёнка
Около 1750
Дочь: Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Мавра Никитична
Рождение ребёнка
Между 1753 и 1754
Сын: Федор Алексеевич
Мать ребёнка: Мавра Никитична
Смерть
Между 1753 и 1755