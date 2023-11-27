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Карев Николай
Карев Николай
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1942
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Карев Дмитрий
1910 г.р.
Мать
Карева Марфа
Дети
Не указаны
Добавил:
ВГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1942
Отец:
Карев Дмитрий
Мать:
Карева Марфа
Смерть
Неизвестно
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