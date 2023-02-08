Орлов Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Орлов Геннадий
Мать ребёнка: Орлова (Костылева) Александра
Рождение ребёнка
27.12.1933
Дочь: Корельская (Орлова) Вера
Мать ребёнка: Орлова (Костылева) Александра
Смерть
Неизвестно