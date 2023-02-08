Орлов Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлов Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орлов Геннадий

Мать ребёнка: Орлова (Костылева) Александра

Рождение ребёнка
27.12.1933

Дочь: Корельская (Орлова) Вера

Мать ребёнка: Орлова (Костылева) Александра

Смерть
Неизвестно

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