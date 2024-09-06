Гончаренко Данил Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГончаренко Данил Ильич

Гончаренко Данил Ильич

Место рождения

Томаровка, Яковлевский, Белгородская область

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: Гончаренко Илья Матвеевич

Мать: Дарья Гончаренко

Томаровка, Яковлевский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гончаренко Авдотья Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: (Гончаренко) Авдотья Даниловна

Мать ребёнка: Гончаренко Авдотья Алексеевна

Томаровка, Яковлевский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: (Гончаренко) Матрёна Даниловна

Мать ребёнка: Гончаренко Авдотья Алексеевна

Томаровка, Яковлевский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: (Гончаренко) Марья Даниловна

Мать ребёнка: Гончаренко Авдотья Алексеевна

Томаровка, Яковлевский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около ?.07.1850

Дочь: (Гончаренко) Наталья Даниловна

Мать ребёнка: Гончаренко Авдотья Алексеевна

Томаровка, Яковлевский, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.