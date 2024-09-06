Гончаренко Данил Ильич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Отец: Гончаренко Илья Матвеевич
Мать: Дарья Гончаренко
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: (Гончаренко) Авдотья Даниловна
Мать ребёнка: Гончаренко Авдотья Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: (Гончаренко) Матрёна Даниловна
Мать ребёнка: Гончаренко Авдотья Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: (Гончаренко) Марья Даниловна
Мать ребёнка: Гончаренко Авдотья Алексеевна
Рождение ребёнка
Около ?.07.1850
Дочь: (Гончаренко) Наталья Даниловна
Мать ребёнка: Гончаренко Авдотья Алексеевна
Смерть
Неизвестно