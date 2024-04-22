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Вдовина (Васильева) Анна Алексеевна

Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

01.02.1905 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
01.02.1905 ст.

Отец: Васильев Алексей Маркелович

Мать: Васильева Екатерина Фоминична

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Запись № 4 о рождении 1 февраля 1905 года в семье крестьянина с. Верх-Чиковского Алексея Маркеловича Васильева и жены его Екатерины Фоминичны, дочери Анны.
Крещение
02.02.1905 ст.
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемники: с. Верх-Чиковского крестьянин Никанор Афанасьевич Васильев и того же села девица Любовь Агаповна Васильева.
Бракосочетание
09.02.1923

Муж: Вдовин Василий Федорович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Запись №145 о бракосочетании от 9 февраля 1923г хлебопашца Вдовкина Василия Федоровича 19 лет и домохозяйки Васильевой Анны Алексеевны 18 лет из с. Верх-Чик.
Смерть
Неизвестно
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