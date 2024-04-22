Вдовина (Васильева) Анна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения01.02.1905 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1905 ст.
Запись № 4 о рождении 1 февраля 1905 года в семье крестьянина с. Верх-Чиковского Алексея Маркеловича Васильева и жены его Екатерины Фоминичны, дочери Анны.
Крещение
02.02.1905 ст.
Восприемники: с. Верх-Чиковского крестьянин Никанор Афанасьевич Васильев и того же села девица Любовь Агаповна Васильева.
Бракосочетание
09.02.1923
Запись №145 о бракосочетании от 9 февраля 1923г хлебопашца Вдовкина Василия Федоровича 19 лет и домохозяйки Васильевой Анны Алексеевны 18 лет из с. Верх-Чик.
Смерть
Неизвестно