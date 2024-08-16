Целикова (Кулаткина) Александра Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Целикова (Кулаткина) Александра Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1878

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
04.04.1902

Муж: Целиков Сергей Лукьянович

Рождение ребёнка
08.04.1903

Дочь: Добронравова (Целикова) Елизавета Сергеевна

Отец ребёнка: Целиков Сергей Лукьянович

Рождение ребёнка
01.03.1905

Сын: Целиков Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Целиков Сергей Лукьянович

Рождение ребёнка
26.04.1907

Сын: Целиков Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Целиков Сергей Лукьянович

Рождение ребёнка
04.06.1910

Сын: Целиков Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Целиков Сергей Лукьянович

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