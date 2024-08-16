Целикова (Кулаткина) Александра Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1878
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
04.04.1902
Рождение ребёнка
08.04.1903
Дочь: Добронравова (Целикова) Елизавета Сергеевна
Отец ребёнка: Целиков Сергей Лукьянович
Рождение ребёнка
01.03.1905
Сын: Целиков Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Целиков Сергей Лукьянович
Рождение ребёнка
26.04.1907
Сын: Целиков Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Целиков Сергей Лукьянович
Рождение ребёнка
04.06.1910
Отец ребёнка: Целиков Сергей Лукьянович