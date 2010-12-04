Морева Софья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морева Софья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1978 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.2010

Отец: не указан

Мать: Морева Елена Васильевна

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