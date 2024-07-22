Агрипина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агрипина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1697

Дата смерти

После 1746

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1696 г.р.

Дети

Около 1725 г.р.
Около 1731 г.р.
Около 1734 г.р.

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1697

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Федотович

Рождение ребёнка
Около 1725

Сын: Степан Иванович

Отец ребёнка: Иван Федотович

Рождение ребёнка
Около 1731

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Иван Федотович

Горы, Озеры, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1734

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Иван Федотович

Смерть
После 1746

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