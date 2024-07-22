Агрипина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1697
Дата смертиПосле 1746
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1697
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Федотович
Рождение ребёнка
Около 1725
Сын: Степан Иванович
Отец ребёнка: Иван Федотович
Рождение ребёнка
Около 1731
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Иван Федотович
Горы, Озеры, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1734
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Иван Федотович
Смерть
После 1746