Семухин Меркурий Киприянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семухин Меркурий Киприянович

Место рождения

Везниковский, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1830 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Везниковский, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
18.01.1853

Жена: Семухина Анна Федотовна

поручители со стороны жениха: поч. Вязниковского Поликарп Киприянов Семухин, Исидор Ярофеев Глушков; по невесте: Евфимий Исидоров Глушковпоч. Перминовского Семен Семенов Тарасов У него это 2й брак
Смерть
Неизвестно
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