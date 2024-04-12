Семухин Меркурий Киприянович
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Бракосочетание
18.01.1853
Жена: Семухина Анна Федотовна
поручители со стороны жениха: поч. Вязниковского Поликарп Киприянов Семухин, Исидор Ярофеев Глушков; по невесте: Евфимий Исидоров Глушковпоч. Перминовского Семен Семенов Тарасов У него это 2й брак
Смерть
Неизвестно