Редколес Никита Викторович 06.10.1985 — найти родственников по фамилии на Familio
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Редколес Никита Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.1985

Пол

Мужской

Отец

1959 г.р.

Мать

1960 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
2016 г.р.

Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1985

Отец: Редколес Виктор

Мать: Дмитриева Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
28.10.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шурпак Елена Анатольевна

Канск, город Канск, Красноярский край
Рождение ребёнка
04.03.2016

Дочь: Редколес Варвара Никитична

Мать ребёнка: Шурпак Елена Анатольевна

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