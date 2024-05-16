Редколес Никита Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.10.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1985
Отец: Редколес Виктор
Рождение ребёнка
28.10.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шурпак Елена Анатольевна
Канск, город Канск, Красноярский край
Рождение ребёнка
04.03.2016
Дочь: Редколес Варвара Никитична
Мать ребёнка: Шурпак Елена Анатольевна