Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.03.1922
Сын: Аксенов Александр Петрович
Отец ребёнка: Аксенов Петр Харламович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Аксенов Петр Харламович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Санкина Александра Петровна
Отец ребёнка: Аксенов Петр Харламович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аксенова Анна Петровна
Отец ребёнка: Аксенов Петр Харламович
Смерть
Неизвестно