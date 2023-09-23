Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.03.1922

Сын: Аксенов Александр Петрович

Отец ребёнка: Аксенов Петр Харламович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аксенов Николай Петрович

Отец ребёнка: Аксенов Петр Харламович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Санкина Александра Петровна

Отец ребёнка: Аксенов Петр Харламович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аксенова Анна Петровна

Отец ребёнка: Аксенов Петр Харламович

Смерть
Неизвестно
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