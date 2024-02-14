Saadetdin (Bavautdin) Hadshar
Место рожденияAktuk, Venäjä
Дата рождения1906
Дата смерти1993
ПолЖенский
Отец
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Saadetdin Mönevver
Отец ребёнка: Saadetdin Ahmedsan
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Saadetdin Ircan
Отец ребёнка: Saadetdin Ahmedsan
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Saadetdin Nail
Отец ребёнка: Saadetdin Ahmedsan
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Saadetdin Ahmedsan
Смерть
1993
Похороны
Неизвестно