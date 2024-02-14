Saadetdin (Bavautdin) Hadshar — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Saadetdin (Bavautdin) Hadshar

Место рождения

Aktuk, Venäjä

Дата рождения

1906

Дата смерти

1993

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Bavautdin (Bavaudin) Bedi

Мать: Bavautdin (Hamidulla) Fäteha

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Saadetdin Mönevver

Отец ребёнка: Saadetdin Ahmedsan

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Saadetdin Ircan

Отец ребёнка: Saadetdin Ahmedsan

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Saadetdin Nail

Отец ребёнка: Saadetdin Ahmedsan

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Saadetdin Ahmedsan

Смерть
1993
Похороны
Неизвестно

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