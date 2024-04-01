Черячукин Юрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Черячукин Сергей Владимирович
Мать: (Брезгина) Лариса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черячукин ?
Мать ребёнка: Черячукин Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Черячукина) Анастасия
Мать ребёнка: Черячукин Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Черячукина) Соня
Мать ребёнка: Черячукин Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Черячукин Ирина