Черячукин Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черячукин Юрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Черячукин Сергей Владимирович

Мать: (Брезгина) Лариса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черячукин ?

Мать ребёнка: Черячукин Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Черячукина) Анастасия

Мать ребёнка: Черячукин Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Черячукина) Соня

Мать ребёнка: Черячукин Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черячукин Ирина

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