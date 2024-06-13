Байтуминов Ильяс Бариевич 01.06.1947 — найти родственников по фамилии на Familio
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Байтуминов Ильяс Бариевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1947

Дата смерти

2010

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1947

Отец: Байтуминов Барей Гумарович

Мать: Байтуминова Мнауаре Мейрмановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Байтуминова Аниса Гамбаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Байтуминова Галима

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Байтуминова Асия

Рождение ребёнка
13.03.1974

Сын: Байтуминов Асен Ильясович

Мать ребёнка: Байтуминова Асия

Рождение ребёнка
04.11.1975

Дочь: Мухарамова Аниса Ильясовна

Мать ребёнка: Байтуминова Галима

Рождение ребёнка
27.03.1986

Сын: Байтуминов Тенгиз Ильясович

Мать ребёнка: Байтуминова Аниса Гамбаровна

Смерть
2010

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