Байтуминов Ильяс Бариевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1947
Дата смерти2010
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1947
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Байтуминова Галима
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Байтуминова Асия
Рождение ребёнка
13.03.1974
Сын: Байтуминов Асен Ильясович
Мать ребёнка: Байтуминова Асия
Рождение ребёнка
04.11.1975
Дочь: Мухарамова Аниса Ильясовна
Мать ребёнка: Байтуминова Галима
Рождение ребёнка
27.03.1986
Сын: Байтуминов Тенгиз Ильясович
Мать ребёнка: Байтуминова Аниса Гамбаровна
Смерть
2010