Истомин Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.02.1953
Дата смерти27.04.1998
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1953
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.09.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
27.04.1998