Истомин Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Истомин Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.02.1953

Дата смерти

27.04.1998

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1953

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.09.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
27.04.1998

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