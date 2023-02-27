Макаркина (Владимирова) Агафья Яковлевна
Место рождения
Дата рождения04.02.1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1886 ст.
Бракосочетание
13.02.1908 ст.
Рождение ребёнка
18.11.1908
Дочь: Макаркина Екатерина Гавриловна
Отец ребёнка: Макаркин Гавриил Фадеевич
Рождение ребёнка
16.06.1910
Сын: Макаркин Федор Гаврилович
Отец ребёнка: Макаркин Гавриил Фадеевич
Смерть
Неизвестно