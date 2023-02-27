Макаркина (Владимирова) Агафья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакаркина (Владимирова) Агафья Яковлевна

Макаркина (Владимирова) Агафья Яковлевна

Место рождения

Бохино, Плавский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

04.02.1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1886 ст.

Отец: Владимиров Яков Лукьянович

Мать: Владимирова (Тараканова) Пелагея Семеновна

Бохино, Плавский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
13.02.1908 ст.

Муж: Макаркин Гавриил Фадеевич

Бохино, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.11.1908

Дочь: Макаркина Екатерина Гавриловна

Отец ребёнка: Макаркин Гавриил Фадеевич

Рождение ребёнка
16.06.1910

Сын: Макаркин Федор Гаврилович

Отец ребёнка: Макаркин Гавриил Фадеевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.