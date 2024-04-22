Панфилов Яков Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Панфилов Афанасий
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Марина Яковлевна
Мать ребёнка: Панфилова Прасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: Панфилова Прасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Любовь Яковлевна
Мать ребёнка: Панфилова Прасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Панфилов Валерий Яковлевич
Мать ребёнка: Панфилова Прасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
1927
Сын: Панфилов Валентин Яковлевич
Мать ребёнка: Панфилова Прасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
1929
Мать ребёнка: Панфилова Прасковья Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно