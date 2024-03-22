Гнатышина (Маркина) Екатерина Викторовна
Место рождения
Дата рождения21.05.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1978
Бракосочетание
01.08.2003
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
25.07.2005
Дочь: Гнатышина Наталья Игоревна
Отец ребёнка: Гнатышин Игорь Анатольевич
Рождение ребёнка
26.08.2011
Сын: Гнатышин Григорий Игоревич
Отец ребёнка: Гнатышин Игорь Анатольевич