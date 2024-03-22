Гнатышина (Маркина) Екатерина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гнатышина (Маркина) Екатерина Викторовна

Место рождения

Копейск, Копейский, Челябинская область

Дата рождения

21.05.1978

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Копейск, Копейский, Челябинская область
Бракосочетание
01.08.2003

Муж: Гнатышин Игорь Анатольевич

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
25.07.2005

Дочь: Гнатышина Наталья Игоревна

Отец ребёнка: Гнатышин Игорь Анатольевич

Рождение ребёнка
26.08.2011

Сын: Гнатышин Григорий Игоревич

Отец ребёнка: Гнатышин Игорь Анатольевич

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