Гулиев Назир Ахмедоглы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГулиев Назир Ахмедоглы

Гулиев Назир Ахмедоглы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1967

Дата смерти

02.10.2021

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.10.2000

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.08.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
02.10.2021

Мы используем куки для улучшения работы сайта.