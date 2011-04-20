Емельянов Яков Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1919
Дата смерти20.04.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1919
Бракосочетание
Около 1946
Рождение ребёнка
12.08.1947
Рождение ребёнка
21.12.1950
Рождение ребёнка
09.06.1953
Рождение ребёнка
09.12.1955
Смерть
20.04.2011
Саяногорск, город Саяногорск, Республика Хакасия