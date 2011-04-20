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Емельянов Яков Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1919

Дата смерти

20.04.2011

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

1885 г.р.

Жена

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1919

Отец: Емельянов Михаил Карпович

Мать: Емельянова (Никифорова) Федосья Игнатьевна

Бракосочетание
Около 1946

Жена: Емельянова (Капустина) Фекла Маркеловна

Хилкотой, Красночикойский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
12.08.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Емельянова (Капустина) Фекла Маркеловна

Хилкотой, Красночикойский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
21.12.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Емельянова (Капустина) Фекла Маркеловна

Хилкотой, Красночикойский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
09.06.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Емельянова (Капустина) Фекла Маркеловна

Хилкотой, Красночикойский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
09.12.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Емельянова (Капустина) Фекла Маркеловна

Хилкотой, Красночикойский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
20.04.2011
Саяногорск, город Саяногорск, Республика Хакасия

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