Сайфуллин Файзетдин Сайфетдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сайфуллин Файзетдин Сайфетдинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1865 г.р.

Мать

1868 г.р.

Жена

1889 г.р.

Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Сайфетдин Камалетдинович

Мать: Бибикафия Мухаммадиевна

Рождение ребёнка
09.05.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сайфуллина Зарифа Гомеровна

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сайфуллина Зарифа Гомеровна

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сайфуллина Зарифа Гомеровна

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сайфуллина Зарифа Гомеровна

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сайфуллина Зарифа Гомеровна

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сайфуллина Зарифа Гомеровна

Смерть
Неизвестно
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