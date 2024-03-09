Крючкова Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крючкова Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.1964

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1986 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1964

Отец: Бойко Иван

Мать: Бойко Ольга Никифоровна

Рождение ребёнка
24.08.1986

Сын: Крючков Евгений Викторович

Отец ребёнка: Крючков Виктор Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крючков Виктор Алексеевич

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