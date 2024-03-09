Крючкова Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.01.1964
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1964
Отец: Бойко Иван
Мать: Бойко Ольга Никифоровна
Рождение ребёнка
24.08.1986
Сын: Крючков Евгений Викторович
Отец ребёнка: Крючков Виктор Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Крючков Виктор Алексеевич