Мустафина (Рахимова) Кафия Яппаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМустафина (Рахимова) Кафия Яппаровна

Мустафина (Рахимова) Кафия Яппаровна

Место рождения

д.Зяк- Ишметово Куюргазинского района БАССР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1909 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рахимов Яппар Насырович

Мать: Рахимова (Усманова) Зухра Шакировна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мустафин Марс Тимерьянович

Рождение ребёнка
13.01.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мустафин Марс Тимерьянович

Рождение ребёнка
15.08.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мустафин Марс Тимерьянович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.