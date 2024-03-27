Мама
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Корнева) Анисья Леонтьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корнев Николай Леоньтевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
22.04.1923
Дочь: Сайног (Корнева) Ольга Леонтьевна
Отец ребёнка: не указан