Мама — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мама

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Корнева) Анисья Леонтьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корнев Николай Леоньтевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
22.04.1923

Дочь: Сайног (Корнева) Ольга Леонтьевна

Отец ребёнка: не указан

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