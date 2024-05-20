Батков Никита Егорович (Георгиевич) Около 1866 — найти родственников по фамилии на Familio
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Батков Никита Егорович (Георгиевич)

Место рождения

с. Новая Шарповка, Сумская область, Украина

Дата рождения

Около 1866

Дата смерти

До ?.11.1945

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: Батков Георгий Потапиевич

Мать: не указана

с. Новая Шарповка, Сумская область, Украина
Работа или профессия
С 1884 по 1896
Солдат
Бракосочетание
21.01.1896

Жена: Баткова (Котлярчук/Матвиевская) Анна Никифоровна

Яцыно, Сумська область
Место жительства
Около 1910
в п. Чернявский, НСО
Рождение ребёнка
22.03.1916

Сын: Батков Алексей Никитич

Мать ребёнка: Баткова (Котлярчук/Матвиевская) Анна Никифоровна

Петроградский, Каргатский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
До ?.11.1945
Чернявский, Каргатский муниципальный район, Новосибирская область

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