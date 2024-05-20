Батков Никита Егорович (Георгиевич)
Место рожденияс. Новая Шарповка, Сумская область, Украина
Дата рожденияОколо 1866
Дата смертиДо ?.11.1945
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866
Отец: Батков Георгий Потапиевич
Мать: не указана
с. Новая Шарповка, Сумская область, Украина
Работа или профессия
С 1884 по 1896
Солдат
Бракосочетание
21.01.1896
Яцыно, Сумська область
Место жительства
Около 1910
в п. Чернявский, НСО
Рождение ребёнка
22.03.1916
Мать ребёнка: Баткова (Котлярчук/Матвиевская) Анна Никифоровна
Петроградский, Каргатский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
До ?.11.1945
Чернявский, Каргатский муниципальный район, Новосибирская область