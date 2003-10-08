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Семёнов Анатолий Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1938

Дата смерти

08.10.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волоскова (Семёнова) Светлана Анатольевна

Мать ребёнка: Семёнова (Махинова) Клавдия Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мерзлюкова (Семёнова) Валентина Анатольевна

Мать ребёнка: Семёнова (Махинова) Клавдия Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семёнова (Махинова) Клавдия Ильинична

Рождение ребёнка
03.05.1964

Сын: Семёнов Владимир Анатольевич

Мать ребёнка: Семёнова (Махинова) Клавдия Ильинична

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Смерть
08.10.2003

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