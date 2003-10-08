Семёнов Анатолий Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1938
Дата смерти08.10.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волоскова (Семёнова) Светлана Анатольевна
Мать ребёнка: Семёнова (Махинова) Клавдия Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мерзлюкова (Семёнова) Валентина Анатольевна
Мать ребёнка: Семёнова (Махинова) Клавдия Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.05.1964
Сын: Семёнов Владимир Анатольевич
Мать ребёнка: Семёнова (Махинова) Клавдия Ильинична
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Смерть
08.10.2003