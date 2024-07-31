Резанцева Параскева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Резанцева Параскева

Место рождения

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плетнев (Маслов) Трофим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Резанцев Николай

Рождение ребёнка
1837

Дочь: (Резанцева) Александра

Отец ребёнка: Резанцев Николай

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Резанцев Наум

Отец ребёнка: Резанцев Николай

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Резанцева) Надежда

Отец ребёнка: Резанцев Николай

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Плетнев Петр

Отец ребёнка: Плетнев (Маслов) Трофим

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Плетнев Роман

Отец ребёнка: Плетнев (Маслов) Трофим

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область

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