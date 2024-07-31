Резанцева Параскева
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Резанцев Николай
Рождение ребёнка
1837
Дочь: (Резанцева) Александра
Отец ребёнка: Резанцев Николай
Рождение ребёнка
1846
Сын: Резанцев Наум
Отец ребёнка: Резанцев Николай
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Резанцева) Надежда
Отец ребёнка: Резанцев Николай
Рождение ребёнка
1850
Сын: Плетнев Петр
Отец ребёнка: Плетнев (Маслов) Трофим
Рождение ребёнка
1852
Сын: Плетнев Роман
Отец ребёнка: Плетнев (Маслов) Трофим
Смерть
Неизвестно