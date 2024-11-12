Козлова Матрена Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Козлова Татьяна Михеева
Отец ребёнка: Козлов Михей(Михайло) Иванович
Сын: Козлов Феодор ( Фёдор) Михеев
Отец ребёнка: Козлов Михей(Михайло) Иванович
Сын: Козлов Иоанн (Иван) Михеев
Отец ребёнка: Козлов Михей(Михайло) Иванович
Дочь: (Козлова) Дарья Михеева
Отец ребёнка: Козлов Михей(Михайло) Иванович
Дочь: (Козлова) Мавра Михеева
Отец ребёнка: Козлов Михей(Михайло) Иванович
Дочь: (Козлова) Феодосия Михеева
Отец ребёнка: Козлов Михей(Михайло) Иванович
Сын: Козлов Андрей Михеев
Отец ребёнка: Козлов Михей(Михайло) Иванович
Отец ребёнка: Козлов Михей(Михайло) Иванович
Сын: Козлов Максим Михеев
Отец ребёнка: Козлов Михей(Михайло) Иванович
Сын: Козлов Сергий Михеев
Отец ребёнка: Козлов Михей(Михайло) Иванович
Дочь: (Козлова) Мария Михеева
Отец ребёнка: Козлов Михей(Михайло) Иванович
Сын: Козлов Иулиан Михеев
Отец ребёнка: Козлов Михей(Михайло) Иванович
Сын: Козлов Иосиф Михеев
Отец ребёнка: Козлов Михей(Михайло) Иванович
Дочь: Киселева (Козлова) Минодора Михеева
Отец ребёнка: Козлов Михей(Михайло) Иванович