Козлова Матрена Григорьевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Козлова Матрена Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Михей(Михайло) Иванович

Рождение ребёнка
10.01.1844

Дочь: Козлова Татьяна Михеева

Отец ребёнка: Козлов Михей(Михайло) Иванович

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
22.12.1847

Сын: Козлов Феодор ( Фёдор) Михеев

Отец ребёнка: Козлов Михей(Михайло) Иванович

Рождение ребёнка
21.08.1849

Сын: Козлов Иоанн (Иван) Михеев

Отец ребёнка: Козлов Михей(Михайло) Иванович

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
14.03.1852

Дочь: (Козлова) Дарья Михеева

Отец ребёнка: Козлов Михей(Михайло) Иванович

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
26.04.1853

Дочь: (Козлова) Мавра Михеева

Отец ребёнка: Козлов Михей(Михайло) Иванович

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
22.05.1854

Дочь: (Козлова) Феодосия Михеева

Отец ребёнка: Козлов Михей(Михайло) Иванович

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
26.06.1855

Сын: Козлов Андрей Михеев

Отец ребёнка: Козлов Михей(Михайло) Иванович

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
04.08.1856

Сын: Козлов Евдоким Михеев

Отец ребёнка: Козлов Михей(Михайло) Иванович

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
13.08.1857

Сын: Козлов Максим Михеев

Отец ребёнка: Козлов Михей(Михайло) Иванович

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
29.09.1858

Сын: Козлов Сергий Михеев

Отец ребёнка: Козлов Михей(Михайло) Иванович

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
07.07.1860

Дочь: (Козлова) Мария Михеева

Отец ребёнка: Козлов Михей(Михайло) Иванович

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
?.06.1863

Сын: Козлов Иулиан Михеев

Отец ребёнка: Козлов Михей(Михайло) Иванович

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
09.09.1864

Сын: Козлов Иосиф Михеев

Отец ребёнка: Козлов Михей(Михайло) Иванович

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Киселева (Козлова) Минодора Михеева

Отец ребёнка: Козлов Михей(Михайло) Иванович

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Смерть
Неизвестно

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